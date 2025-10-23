НАВЕРХ

«Сибирь» проиграла третий раз подряд

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» на домашнем льду проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:5. Таким образом, новосибирская команда потерпела третье поражение подряд.

Счет в матче уже на третьей минуте открыл Джек Родуолд, который пробил вратаря «Сибири» Антона Красоткина, реализовав большинство. Новосибирцы отыгрались на шестой минуте усилиями Кирилла Рассказова.

Второй гол гости забили на старте второго периода — на 21-й минуте отличился Александр Хохлачев. Через восемь минут «Сибирь» пропустила вновь — гол забил Артем Горшков, который перед перерывом оформил дубль — 1:4.

Еще один дубль в третьем периоде оформил Хохлачев. «Сибирь» вскоре отыграла одну шайбу усилиями Егора Аланова, однако развить успех новосибирцам не удалось. Новосибирцы потерпели третье поражение подряд, до этого они проиграли «Ак Барсу» и «Металлургу».

«Сибирь» после проигрыша занимает десятое место Восточной конференции, у нее 15 очков. Теперь команде 25 октября предстоит реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Трактором».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
