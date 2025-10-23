ХК «Сибирь» обменял нападающего Гоголева на деньги

Нападающий Павел Гоголев покидает ХК «Сибирь» сообщила пресс-служба новосибирской команды. 25-летний форвард продолжит карьеру в тольяттинской «Ладе» в обмен на денежную компенсацию, размер которой не называется.

«Хоккейный клуб "Сибирь" благодарит Павла за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.

Гоголев присоединился к «Сибири» летом 2023 года и именно в составе «Сибири» дебютировал в Континентальной хоккейной лиге.

Он провел за «снежинок» 119 матчей, набрав 26 очков (13 шайб и 13 ассистов).