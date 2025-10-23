НАВЕРХ

ХК «Сибирь» обменял нападающего Гоголева на деньги

Источник:
Sibnet.ru
167 1
нападающий Павел Гоголев
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Нападающий Павел Гоголев покидает ХК «Сибирь» сообщила пресс-служба новосибирской команды. 25-летний форвард продолжит карьеру в тольяттинской «Ладе» в обмен на денежную компенсацию, размер которой не называется.

«Хоккейный клуб "Сибирь" благодарит Павла за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.

Гоголев присоединился к «Сибири» летом 2023 года и именно в составе «Сибири» дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. 

Он провел за «снежинок» 119 матчей, набрав 26 очков (13 шайб и 13 ассистов).

Состав ХК «Сибирь» пополнил нападающий Иван Чехович
Еще по теме
Хоккейная «Сибирь» потерпела первое поражение в овертайме
«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче с 15 голами
Юный нападающий «Сибири» впервые отличился голом
«Авангард» и «Трактор» устроили голевое безумие
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

funkit

Можешь тут воздух по пусту не сотрясать! Им на руку всё, что может нанести вред России...

Captain Nemo

Это у него работа такая.Пустозвонством заниматься

pepelmetal

Обмануть кого-то, настучать на родственника, это у них в крови!

vad7958

Да какие штурмовики это отмазка для дураков как и многое у нас....Стреляться...?Это при т.Сталине ещё...