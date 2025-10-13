НАВЕРХ

Состав ХК «Сибирь» пополнил нападающий Иван Чехович

Фото: © ХК «Сибирь»

Нападающий Иван Чехович перешел в хоккейный клуб «Сибирь» из шанхайских «Драконов». Об этом сообщила пресс-служба новосибирской команды.

«В результате обмена на денежную компенсацию хоккейный клуб «Сибирь» пополнил 26-летний нападающий Иван Чехович», – говорится в сообщении без уточнения суммы компенсации.

26-летний форвард начал текущий сезон в составе «Драконов», отметившись двумя результативными передачами в пяти матчах. Соглашение Чеховича с «Сибирью» рассчитано до конца сезона 2026/2027.

«Сибирь» пятый раз в сезоне победила по буллитам

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Витязь» и стал третьим бомбардиром команды, забросив 12 шайб и сделав 24 ассиста. Среди других клубов игрока – нижегородского «Торпедо», ярославский «Локомотив», а также «Сан-Хосе Шаркс» (НХЛ), за который он провел четыре игры, сделав один голевой пас.

Спорт #Хоккей
