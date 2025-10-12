НАВЕРХ

«Сибирь» пятый раз в сезоне победила по буллитам

«Сибирь» обыграла в гостях «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась победой новосибирцев по буллитам со счетом 2:3.

Всего сезоне КХЛ «Сибирь» сыграла 13 матчей, победила шесть раз. Из них новосибирцы выиграли в основное время только одну игру и пять раз победили по буллитам. Победа над «Нефтехимиком» стала второй (в трех матчах) с новым тренером Вячеславом Буцаевым.

«Нефтехимик» уступал со счетом 0:2 после второго периода — в составе «Сибири» шайбы забросили Архип Неколенко и Владимир Бутузов, однако смог сравнять счет в третьем периоде.

Сначала шайбу в ворота Антона Красоткина переправил Матвей Надворный, а на 52-й минуте встречи Андрей Белозеров забил гол благодаря рикошету. В овертайме команды осторожничали, поэтому исход поединка решили буллиты.

Решающий бросок у «Сибири» реализовал нападающий Никита Сошников. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд.

«Ребята показали, что они — команда. К сожалению, не смогли удержать преимущество в две шайбы в третьем периоде... Потеряв несколько игроков по ходу матча, молодцы, что смогли правильно доиграть третий период, даже создавали моменты. А победа по буллитам — есть победа», — сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев на пресс-конференции после матча.

«Сибирь» теперь располагается на десятой строчке Восточной конференции с 12 очками. 14 октября новосибирский клуб сыграет на выезде с «Барысом».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
