Появилась новая схема мошенничества через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
173 0
Госуслуги
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники стали использовать фишинговые сайты для доступа к «Госуслугам» пользователей, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Фальшивые объявления, приходящие в почту, содержат ссылки на фишинговые сайты, внешне напоминающие государственный портал, где пользователям предлагают ввести данные для получения различных «компенсаций» или «субсидий».

После того, как гражданин вводит свои персональные данные на таком фишинговом сайте, злоумышленники получают доступ к его настоящему личному аккаунту.

Последствия взлома могут оказаться очень серьезными. С помощью аккаунта мошенники могут оформить онлайн-кредит на имя пользователя, перевести средства со счетов, привязанных к «Госуслугам», оформить доверенность на другое лицо, подписывать документы онлайн.

Чтобы сберечь личные данные, специалисты МВД посоветовали россиянам не пользоваться непроверенными ссылками в интернете, которые якобы ведут на «Госуслуги».

При подозрениях на взлом первым делом необходимо обратиться в службу поддержки «Госуслуг» через горячую линию по номеру 8 800 100 70 10 или 115 (для мобильных телефонов).

Зайти на настоящие «Госуслуги»
Хайтек #Интернет #Криминал
Обсуждение (0)
