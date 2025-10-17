Про кино: что такое IMDb

Киноман-энтузиаст Колин Нидхэм 17 октября 1990 года собрал воедино несколько тысяч записей о фильмах в один интернет-архив, предоставив всем желающим возможность добавлять в него новые данные. Этот день стал днем рождения IMDb – самого популярного в мире онлайн-ресурса о кинематографе.

Сервис IMDb (Internet Movie Database) – это база данных с информацией обо всем, что связано с кинематографом и телевидением. Ее создатель – британский программист Колин Нидхэм. В 1987 году он написал программу для каталогизации своей фильмотеки. Три года спустя преобразовал личную базу данных в доступный всем интернет-архив под названием «База данных фильмов rec.arts.movies».

Название Internet Movie Database появилось в 1993 году, когда база переехала в еще молодую Сеть. В 1996 Нидхэм зарегистрировал IMDb как компанию, которую два года спустя приобрел Amazon за 55 миллионов долларов.

Сейчас IMDb – крупнейшая база данных о фильмах, сериалах и телепрограммах. Она содержит информацию об актерах, режиссерах, композиторах, кадры из фильмов, трейлеры, а также рейтинги, сформированные на основании зрительских оценок.

Каждый зарегистрированный пользователь IMDb может оценить посмотренный им фильм по шкале от 1 до 10. Таким образом был сформирован топ-250 лучших фильмов всех времен, первое место в котором занимает «Побег из Шоушенка». Есть на сайте и топ-100 худших фильмов – в нем лидирует комедия «Нереальный блокбастер» 2008 года.

По данным аналитического портала Similarweb на сентябрь 2025 года, IMDb занимает 72 место глобального рейтинга посещаемости интернет-сайтов. Сервис имеет более 83 миллионов зарегистрированных пользователей.

Российским аналогом IMDb стал «Кинопоиск». Он тоже дает возможность оценивать фильмы и сериалы, и рядом со средней оценкой своих пользователей указывает и рейтинг на IMDb.