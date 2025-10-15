НАВЕРХ

«Авангард» и «Трактор» устроили голевое безумие

Омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинский «Трактор» со счетом 8:5, что стало рекордом по количеству голов в текущем сезоне. Сразу три игрока омичей оформили дубли.

Так, по две шайбы в ворота соперников забросили Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин и Эндрю Потуральски. По шайбе за омскую команду забросили Василий Пономарев и Дамир Шарипзянов.

За «Трактор» голы забили Егор Коршков, Федор Крощинский, Джош Ливо, Пьеррик Дюбе и Михаил Григоренко. На 51-й минуте матча тренерский штаб «Трактора» заменил голкипера Сергея Мыльникова, пропустившего седьмую шайбу.

За четыре минуты до конца матча «Трактор» поменял голкипера на шестого полевого игрока, однако Потуральски поразил пустые ворота. В итоге именно Потуральски признали первой звездой матча — кроме дубля, на его счету две передачи.

После гостевой победы «Авангард» набрал 22 очка и сохранил второе место в Восточной конференции КХЛ. Теперь 16 октября «ястребам» предстоит еще один выездной матч — с «Барысом».

Спорт #Хоккей #Омск
