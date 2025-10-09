ИИ стал членом совета директоров госфонда в Казахстане

Нейросеть SKAI вошла в совет директоров фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» в Казахстане. Она проанализирует работу учреждения с 2008 года и будет помогать совету принимать более взвешенные решения в будущем.

SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) заняла в совете госфонда место бывшего помощника президента Казахстана по экономическим вопросам Каната Шарлапаева, исключенного в конце сентября, пишет Fergana News.

«Это квантовый скачок: технологии и люди начинают принимать решения вместе, а цифровизация выходит за рамки процессов и становится частью философии руководства», — цитирует пресс-служба «Самрук-Казына» фонда председателя правления Нурлана Жакупова.

Нейросеть основана на казахстанской языковой модели Alem LLM и работает в закрытой системе на базе суперкомпьютера AI Farabium – второго по мощности в Казахстане. Информация, которую обрабатывает SKAI, не покидает пределы страны.

Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» был основан в 2008 году. Он управляет всеми национальными компаниями и выдает им субсидии в кризисных ситуациях. Единственный акционер фонда – правительство Казахстана.