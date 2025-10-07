Джеки Чан снимет новые «Доспехи бога» в Казахстане

Гонконгский актер, режиссер и продюсер Джеки Чан снимет новую часть франшизы «Доспехи бога» в Казахстане, сообщила пресс-служба студия Salem Entertainment. В конце сентября Чан посетил Алматы, чтобы выбрать локации для будущего фильма.

«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алматы. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы – «Доспехи богу: Ультиматум», – говорится в сообщении Salem Entertainment в соцсетях.

«Ультиматум» станет четвертым фильмом серии. Третья часть «Миссия Зодиак» вышла в прокат в 2013 году. О сюжете нового фильма и дате релиза пока не сообщается.

Фильм «Доспехи бога» о приключениях археолога и искателя сокровищ по прозвищу Азиатский ястреб вышел в 1986 году и породил два сиквела. Режиссером всех трех картин стал сам Джеки Чан, также исполнивший главную роль. Франшиза стала успешной благодаря сочетанию экшена, комедии и приключений.

Первую часть снимали в Югославии, вторую – в Марокко, Испании и Гонконге, третью – в Латвии, Китае, Австралии и Франции.