НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Джеки Чан снимет новые «Доспехи бога» в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
251 2
кадр из фильма "Доспехи бога 3: Миссия Зодиак" (реж. Джеки Чан)
Фото: Universal Pictures

Гонконгский актер, режиссер и продюсер Джеки Чан снимет новую часть франшизы «Доспехи бога» в Казахстане, сообщила пресс-служба студия Salem Entertainment. В конце сентября Чан посетил Алматы, чтобы выбрать локации для будущего фильма.

«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алматы. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы – «Доспехи богу: Ультиматум», – говорится в сообщении Salem Entertainment в соцсетях.

«Ультиматум» станет четвертым фильмом серии. Третья часть «Миссия Зодиак» вышла в прокат в 2013 году. О сюжете нового фильма и дате релиза пока не сообщается.

Фильм «Доспехи бога» о приключениях археолога и искателя сокровищ по прозвищу Азиатский ястреб вышел в 1986 году и породил два сиквела. Режиссером всех трех картин стал сам Джеки Чан, также исполнивший главную роль. Франшиза стала успешной благодаря сочетанию экшена, комедии и приключений.

Первую часть снимали в Югославии, вторую – в Марокко, Испании и Гонконге, третью – в Латвии, Китае, Австралии и Франции.

Еще по теме
Полнометражный мультфильм о муми-троллях снимут в Голливуде
Новый «Пункт назначения» снимет бельгиец Михил Бланшар
Площадь российских кинотеатров сократилась вдвое
Показ сериала «Камбэк» с Петровым начинается на «Кинопоиске»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп «почти принял» решение о поставке ракет Tomahawk Украине
Цивилев призвал заменить уехавших айтишников ветеранами СВО
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
Рэпер Macan объявил об уходе в армию
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Самое обсуждаемое
29
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
28
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
22
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
21
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях