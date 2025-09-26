НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Минцифры направит 8,3 млрд рублей на импортозамещение софта

Источник:
Sibnet.ru
225 0

Министерство цифрового развития РФ направит 8,3 миллиарда рублей на поддержку проектов по замещению иностранного софта, сообщила пресс-служба ведомства.

Поддержку в виде грантов от 100 миллионов до двух миллиардов рублей могут получить особо значимые IT-проекты, отвечающие ряду требований. Претендующий на грант софт не должен иметь «зрелых» отечественных аналогов на рынке, обладать экспортным потенциалом и иметь срок реализации до четырех лет.

«Особо значимые проекты — это шаг к технологической независимости, усилению промышленности и созданию конкурентных отечественных продуктов», — уточнила пресс-служба Минцифры.

Приоритет будет отдаваться проектам, использующим технологии искусственного интеллекта, комплексным решениям с открытой инфраструктурой, а также разработкам организаций оборонно-промышленного комплекса.

Прием заявок на получение грантов продлится до 26 октября 2025 года.

Еще по теме
Wildberries запустил сервис «WB Книги»
«Аврора Браузер» получил менеджеры паролей и загрузок
Google интегрирует ИИ Gemini в браузер Chrome
Microsoft внедрит ИИ в «Блокнот» и улучшит Paint
смотреть все
Хайтек #Софт #Деньги
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
579
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
1328
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
20537
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
37277
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
126339
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
124854
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
157947
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
148404
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2746704
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
174229
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

Uynachalnica

Могут позволить, особенно во время СВО.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!