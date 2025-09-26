Минцифры направит 8,3 млрд рублей на импортозамещение софта

Министерство цифрового развития РФ направит 8,3 миллиарда рублей на поддержку проектов по замещению иностранного софта, сообщила пресс-служба ведомства.

Поддержку в виде грантов от 100 миллионов до двух миллиардов рублей могут получить особо значимые IT-проекты, отвечающие ряду требований. Претендующий на грант софт не должен иметь «зрелых» отечественных аналогов на рынке, обладать экспортным потенциалом и иметь срок реализации до четырех лет.

«Особо значимые проекты — это шаг к технологической независимости, усилению промышленности и созданию конкурентных отечественных продуктов», — уточнила пресс-служба Минцифры.

Приоритет будет отдаваться проектам, использующим технологии искусственного интеллекта, комплексным решениям с открытой инфраструктурой, а также разработкам организаций оборонно-промышленного комплекса.

Прием заявок на получение грантов продлится до 26 октября 2025 года.