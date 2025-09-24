НАВЕРХ
Полицейских в Омской области приговорили за пытки задержанных

Суд в Омской области признал четырех полицейских виновными в пытках задержанных и приговорил их к реальным срокам лишения свободы, сообщил региональный Следственный комитет.

«23 марта 2023 года в районном отделе полиции подсудимые, используя специальные средства, причинили телесные повреждения троим гражданам, в том числе двум задержанным по подозрению в краже, требуя признательных показаний», — рассказали в ведомстве.

Полицейские несколько раз избили подозреваемых и свидетеля, требуя от него показаний против подозреваемых. Они также пытали мужчин электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу на несколько часов, сообщило РИА Новости.

Двоих пострадавших полицейские подозревали в краже из магазина «Магнит Косметик», третьего задержали в качестве свидетеля, добиваясь показаний против остальных. Тарский городской суд приговорил полицейских к заключению в колонии строгого режима на сроки от четырех до пяти лет. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Мать обвиненного в теракте подростка заявила о пытках сына


