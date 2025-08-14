НАВЕРХ
Мать обвиненного в теракте подростка заявила о пытках сына

Sibnet.ru
Ксения Толстоженко, мать обвиненного в теракте 16-летнего подростка обратилась в прокуратуру в Забайкалье с заявлением о насилии и просьбой проверить действия правоохранительных органов.

Со слов сына Толстоженко рассказала, что подростка сначала повезли в лес, по пути поставив на него ноги, прикладывали к его половым органам провода, били. Якобы так полицейские добивались признания в поджоге леса, так как подросток сразу заявил, что он этого не делал. 

Она отметила, что задержали его в 8:35 утра, а привезли в отделение в 10:30, пишет «Чита.ру». Мать сфотографировала травмы на теле сына после задержания — на фото видны следы травм на плече, предплечье и колене.

Женщина добавила, что сына слишком долго держали в изоляторе, не переводя в СИЗО, а там с ним могут общаться только сотрудники правоохранительных органов. Ее и адвоката туда не пускают.

В конце июля полицейские задержали двух 16-летних подростков по подозрению в крупном поджоге леса в Забайкалье. Позже их обвинили еще и в терроризме, по версии следствия и ФСБ один из мальчиков переписывался в мессенджере с неизвестным, предположительно находящимся на Украине.

