GoPro представила 8K камеру и еще две новинки

Sibnet.ru
Американская корпорация GoPro представила флагманскую камеру MAX2 и еще две новинки. Анонс экшен-гаджетов опубликован на сайте производителя.

Новый флагман компании способен снимать 360-градусное видео в формате True 8К/30 кадров в секунду, а также делать 29-мегапиксельные 360-градусные фотографии. Устройство имеет сменные линзы Twist-and-Go, встроенный GPS и шесть микрофонов, которые GoPro называет лучшими в отрасли.

Фото: © gopro.com

Работу камеры обеспечивает ПО на базе искусственного интеллекта. Функция облачного редактирования позволяет хранить отснятый материал вне камеры или телефона и монтировать видео прямо в облаке с помощью приложения Quik. В розничную продажу MAX2 поступит 30 сентября по цене 499,99 доллара.

Вторым представленным устройством стала сверхкомпактная камера LIT HERO. Она снимает в разрешении 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, поддерживает двукратное замедление и имеет встроенную подсветку. Весит гаджет всего 93 грамма и может работать под водой на глубине до пяти метров. Цена – 269,99 доллара. Продажи стартуют 21 октября.

Фото: © gopro.com

Третьей новинкой стал трехосевой стабилизатор Fluid Pro AI, совместимый как с камерами GoPro, так и со смартфонами. Помимо встроенной подсветки, он оснащен системой интеллектуального слежения за объектами в кадре. Устройство поступит в продажу 21 октября по цене 229,99 доллара.

Фото: © gopro.com
