«Авангард» обыграл СКА в драматичном матче в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб «Авангард» сумел добыть победу в непростом гостевом матче со СКА. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов», хотя еще за две минуты до сирены овертайм казался неизбежным.

Омичи приехали в Санкт-Петербург окрыленные крупной победой над «Ак Барсом» (6:1) и уже через полторы минуты после стартового вбрасывания открыли счет – Потуральски удачно подставил клюшку после наброса Ибрагимова от борта. В середине первого периода гости реализовали большинство — отличился Пономарев.

Тренер СКА Игорь Ларионов в перерыве нашел, что сказать своим подопечным, и в начале второго периода игра хозяев заметно преобразилась, они стали активно двигаться и бросать (17:9 по проскам во втором игровом отрезке). Результатом активных действий петербуржцев сначала стала шайба Менелла, а к середине третьего периода Короткий сравнял счет на табло.

Исход встречи решился в последние полторы минуты. Сначала защитник омичей Чистяков точно приложился по шайбе, а за пять секунд до сирены Игумнов поразил уже пустые ворота СКА.

«Мы здорово провели первый период, во втором оппонент вернулся в игру, что для нас станет уроком, в третьем периоде получилась боевая игра. Меня порадовало, что в отличие от некоторых предыдущих матчей, когда в похожих ситуациях мы паниковали, начинали действовать не по заданию, теперь стали гораздо сильнее ментально. Когда в конце пошел натиск СКА, мы действовали уверенно», — цитирует сайт КХЛ слова главного тренера «Авангарда» Ги Буше после матча.

По итогам встречи СКА занимает четвертое место на Западе, имея равное количество очков с ЦСКА и Спартаком – 9. «Авангард» второй на Востоке с 12 очками. Следующим матч «ястребы» проведут 25 сентября в Челябинске против «Трактора».



