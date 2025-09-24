НАВЕРХ

«Авангард» обыграл СКА в драматичном матче в Санкт-Петербурге

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Фото: © ХК «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» сумел добыть победу в непростом гостевом матче со СКА. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов», хотя еще за две минуты до сирены овертайм казался неизбежным.

Омичи приехали в Санкт-Петербург окрыленные крупной победой над «Ак Барсом» (6:1) и уже через полторы минуты после стартового вбрасывания открыли счет – Потуральски удачно подставил клюшку после наброса Ибрагимова от борта. В середине первого периода гости реализовали большинство — отличился Пономарев.

Тренер СКА Игорь Ларионов в перерыве нашел, что сказать своим подопечным, и в начале второго периода игра хозяев заметно преобразилась, они стали активно двигаться и бросать (17:9 по проскам во втором игровом отрезке). Результатом активных действий петербуржцев сначала стала шайба Менелла, а к середине третьего периода Короткий сравнял счет на табло.

Исход встречи решился в последние полторы минуты. Сначала защитник омичей Чистяков точно приложился по шайбе, а за пять секунд до сирены Игумнов поразил уже пустые ворота СКА.

«Мы здорово провели первый период, во втором оппонент вернулся в игру, что для нас станет уроком, в третьем периоде получилась боевая игра. Меня порадовало, что в отличие от некоторых предыдущих матчей, когда в похожих ситуациях мы паниковали, начинали действовать не по заданию, теперь стали гораздо сильнее ментально. Когда в конце пошел натиск СКА, мы действовали уверенно», — цитирует сайт КХЛ слова главного тренера «Авангарда» Ги Буше после матча.

По итогам встречи СКА занимает четвертое место на Западе, имея равное количество очков с ЦСКА и Спартаком – 9. «Авангард» второй на Востоке с 12 очками. Следующим матч «ястребы» проведут 25 сентября в Челябинске против «Трактора».


Еще по теме
Канадский вратарь «Сибири» разочаровал болельщиков
«Авангард» с разгромным счетом взял реванш у «Ак Барса»
Что изменилось в КХЛ 19 сентября
Первая тренерская отставка в КХЛ в сезоне 2025/26
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине