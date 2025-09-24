НАВЕРХ
Найден полицейский свисток возрастом более 3 тысяч лет

International Journal of Osteoarchaeology
Археологи при раскопках древней египетской столицы Ахенатона обнаружили древний костяной свисток, принадлежавший, вероятно, местному служителю правопорядка. Возраст свистка порядка 3300 лет.

Костяное изделие, выполненное из первой коровьей фаланги, было обнаружено еще в 2008 году, но только теперь ученые провели анализ и установили, что это свисток, говорится в публикации International Journal of Osteoarchaeology. 

Артефакт нашли в так называемой «Каменной деревне», расположенной вблизи от «Деревни рабочих». Археологи полагают, что в этих поселках жили строители царской гробницы Эхнатона, известного как Аменхотеп IV. Свисток нашли в сооружении, похожем на пропускной пункт. Такими свистками могла пользоваться местная охрана.

У древних египтян имелась своя полиция — «меджаи». Ее составляли выходцы из полукочевого племени, известного высокими боевыми навыками. В Египте их использовали для соблюдения порядка.

