Ученые воссоздали древнеегипетский «аромат вечности»

Немецкие ученые и парфюмеры с помощью современных технологий воссоздали запах одного из
древнеегипетских бальзамов для мумификации тел людей.
Археологи нашли остатки вещества для бальзамирования в
гробнице знатной египетской женщины Сенетней. Она умерла примерно в 1450 году
до нашей эры. Ее похоронили в Долине царей. Бальзам хранился в ритуальных
сосудах — канопах.
«У нас были только капельки бальзама для мумификации,
которым покрывали тело умершей. Мы взяли образцы из канопов и идентифицировали
вещества в бальзаме. Узнав его молекулярный состав, мы воссоздали древний запах
вечности или загробной жизни», — сказала телеканалу NTD исследовательница
Барбара Хубер.
В бальзаме обнаружили сложную смесь из пчелиного воска,
растительных масел, жиров, смол и других веществ. Воссоздать аромат помогла
французский парфюмер Кэрол Кальвез.
«Этот запах я описываю так: древесный, смолистый,
бальзамический, альдегидный, очень теплый и мощный. Думаю, это очень важно. Он
напоминает мне о праздниках в Греции, потому что одна из его основных ноток —
это аромат фисташки мастичной», — отметила Кальвез.