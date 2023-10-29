Ученые воссоздали древнеегипетский «аромат вечности»

Немецкие ученые и парфюмеры с помощью современных технологий воссоздали запах одного из древнеегипетских бальзамов для мумификации тел людей.

Археологи нашли остатки вещества для бальзамирования в гробнице знатной египетской женщины Сенетней. Она умерла примерно в 1450 году до нашей эры. Ее похоронили в Долине царей. Бальзам хранился в ритуальных сосудах — канопах.

«У нас были только капельки бальзама для мумификации, которым покрывали тело умершей. Мы взяли образцы из канопов и идентифицировали вещества в бальзаме. Узнав его молекулярный состав, мы воссоздали древний запах вечности или загробной жизни», — сказала телеканалу NTD исследовательница Барбара Хубер.

В бальзаме обнаружили сложную смесь из пчелиного воска, растительных масел, жиров, смол и других веществ. Воссоздать аромат помогла французский парфюмер Кэрол Кальвез.

«Этот запах я описываю так: древесный, смолистый, бальзамический, альдегидный, очень теплый и мощный. Думаю, это очень важно. Он напоминает мне о праздниках в Греции, потому что одна из его основных ноток — это аромат фисташки мастичной», — отметила Кальвез.