Инженеры НГТУ создали систему акустической оценки прочности зданий

Инженеры Новосибирского государственного технического университета разработали систему мониторинга состояния зданий на основе анализа акустических шумов, сообщает пресс-служба вуза.

Разработка использует метод пассивной инженерной сейсмологии и позволяет выявлять внутренние дефекты конструкций. Программно-аппаратный комплекс исследует распределение стоячих волн и таким образом определяет наличие в здании трещин и других скрытых дефектов.

«Из записанных шумовых колебаний мы выделяем собственные колебания исследуемого объекта — стоячие волны. Интерпретируя картину распределения стоячих волн, можно диагностировать состояние объекта, выявлять в нем дефекты», — цитирует пресс-служба вуза магистра кафедры геофизических систем НГТУ НЭТИ Андрея Скоробогатько.

Комплекс был опробован в практических полевых экспериментах. С его помощью обследовали несколько жилых домов в Подмосковье и здания животноводческого комплекса в Тверской области.

Он уже прошел государственную регистрацию программ для ЭВМ. Сейчас инженеры работают над улучшением пользовательского опыта и добавлением новых возможностей.



