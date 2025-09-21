НАВЕРХ
Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
Обрушивавшаяся часть школы в Татарске
Обрушивавшаяся часть школы в Татарске
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области, сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 10.40 («6.40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 Татарска. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей в ней не было», — сказано в сообщении.

На месте ЧП работают спецслужбы. Туда также выехал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора. Организована проверка. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Школа была построена в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны в этом здании находились казармы.

