Спасатели ищут следы семьи Усольцевых у «Камня желания»

Спасатели в поисках семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае в сентябре 2025 года, обследуют местность за горой Мальвинка в Кутурчинском Белогорье.

«Спасатели поехали на поиски, обследуют местность за Мальвинкой», — сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В поисках участвует пять человек и четыре единицы техники. Первый день поисков результатов не дал. Точный маршрут Усольцевых неизвестен. По одной из версий, они могли пойти к горе Мальвинка, где стоит «Камень желаний».

Спасатели прошли шесть километров лесного массива в поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье, сообщила краевая служба «Спасатель». «Пропавших граждан не удалось обнаружить», — говорится в сообщении.



Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Масштабные поиски до сих пор результатов не дали.