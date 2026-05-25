Самолет врезался в парапланеристку в Австрии

Легкомоторный самолет Cessna 172 сбил опытную 44-летнюю парапланеристку в Австрии, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел 23 мая в небе близ коммуны Целль-ам-Зе. Парапланеристка взлетела с холма Шмиттенхёэ в направлении Пизендорфа. Самолет под управлением 28-летнего пилота совершал обзорный полет над Альпами, а 28-летний пилот не сумел избежать столкновения, пишет Kronen Zeitung со ссылкой на полицию.

Винт самолета повредил основной купол параплана, но женщина смогла раскрыть запасной парашют и приземлилась на лесную дорогу. Она получила легкие травмы. Самолет благополучно сел.

«Я до сих пор не могу поверить, что сижу здесь и печатаю это и то, что, кроме нескольких неприятных синяков и ушибов по всему телу, ничего серьезного не произошло», — написала парапланеристка в соцсетях.

