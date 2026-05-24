Назвавший себя Христом открыл огонь у Белого дома

The New York Post
Начавший стрельбу возле Белого дома темнокожий мужчина имел психические отклонения и верил, что он Иисус Христос, пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.

Человек подошел к одному из блокпостов, достал огнестрельное оружие и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь.

Нападавший получил тяжелые ранения, был госпитализирован и скончался в больнице. Сотрудники сил безопасности не пострадали. во время перестрелки тяжелые ранения получил прохожий. Его доставили в больницу.

Выяснилось, что стрелявшим был 21-летний Несир Бест. Он был психически нездоровым человеком, считал себя Иисусом Христом, был известен Секретной службе и нарушил ранее вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому, рассказали источники.

Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме, он не пострадал.

