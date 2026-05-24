Число жертв в Старобельске увеличилось до 21

Sibnet.ru
Разрушенное общежитие колледжа Луганского педагогического университета
Фото: © https://max.ru/glava_lnr_info

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске в результате атаки ВСУ, извлечены тела 21 погибшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

«Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 мая в Старобельске украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Топ комментариев

andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

_ASUS__

да это в порядке нормы ... если с территории неполноценного регулярно обстреливают территорию полноценного...

dimans1000

Дикари пожизненные, зря горбачёв их не дожал

olegsbeglov

Такую власть саму бы отложить куда подальше