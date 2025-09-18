НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Мессенджер Max внедрил двухфакторную аутентификацию

Источник:
Sibnet.ru
137 0

Разработчики мессенджера Max внедрили подключение двухфакторной аутентификации для усиления безопасности пользователей, сообщила пресс-служба платформы.

«Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества», — отмечается в сообщении.

Для установки двухфакторной аутентификации необходимо обновить приложение, зайти в профиле в раздел «Приватность» и добавить пароль в качестве второго способа защиты. Пароль должен состоять из цифр и минимум одной буквы.

Пользователям, которые регистрируются в приложении впервые, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Ее также можно отключить в настройках приватности.

В настоящее время в Max зарегистрировались более 35 миллионов человек. Также в мессенджере разрешили заводить каналы блогерам с аудиторией на других платформах более 10 тысяч подписчиков. 

Еще по теме
Мессенджер Мах запустил открытое тестирование каналов для авторов
Кадыров появился в мессенджере Max
Соцсеть «ВКонтакте» запустила авторизацию через Max
Путин открыл официальный канал в мессенджере Max
смотреть все
Хайтек #Соцсети #Интернет
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
17133
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
34227
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
123398
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
131840
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
138007
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
121928
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
154936
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
145528
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2742022
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
171436
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

Кузня420лет

Не он первый, не он последний: помнится была новость что экс футболист сборной Александр Кержаков "инвестировал"...

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми