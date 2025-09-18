Мессенджер Max внедрил двухфакторную аутентификацию

Разработчики мессенджера Max внедрили подключение двухфакторной аутентификации для усиления безопасности пользователей, сообщила пресс-служба платформы.

«Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества», — отмечается в сообщении.

Для установки двухфакторной аутентификации необходимо обновить приложение, зайти в профиле в раздел «Приватность» и добавить пароль в качестве второго способа защиты. Пароль должен состоять из цифр и минимум одной буквы.

Пользователям, которые регистрируются в приложении впервые, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Ее также можно отключить в настройках приватности.

В настоящее время в Max зарегистрировались более 35 миллионов человек. Также в мессенджере разрешили заводить каналы блогерам с аудиторией на других платформах более 10 тысяч подписчиков.