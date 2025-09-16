Жена Брюса Уиллиса рассказала о решении переселить его в отдельный дом

Решение о переселении актера Брюса Уиллиса, у которого прогрессирует деменция, в отдельный дом было самым тяжелым, но правильным, рассказала его жена, модель Эмма Хеминг-Уиллис.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок», — сказала Хеминг-Уиллис в интервью The Sunday Times.

По ее словам, решение положительно сказалось и на самом Уиллисе: он стал чуть более независимым, «друзья приходят к нему каждую пятницу на мужскую тусовку».

Супруга актера добавила, что у них появился собственный способ общения. «Просто сидеть рядом с ним, гулять с ним, слушать, как он пытается говорить. Слышать его, принимать его», — отметила она.

Уиллису 70 лет. Весной 2022 года его семья объявила, что он завершает карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Позже стало известно, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию — болезнь, приводящую к потере когнитивных способностей.

Эмма Хеминг — модель и актриса, вторая супруга Уиллиса, младше его на 23 года. Они поженились в 2009 году, у пары две дочери. С 1987 по 2000 год Уиллис был женат на актрисе Деми Мур, которая родила ему трех дочерей. Они расстались друзьями.