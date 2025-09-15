НАВЕРХ

Хоккейный «Авангард» одержал третью победу подряд

Омский «Авангард»
Фото: © пресс-служба ХК «Авангард»

Омский «Авангард» победил минское «Динамо» в серии буллитов в регулярном чемпионате КХЛ, матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске завершился со счетом 5:4.

В основное время в составе «Авангарда» отличились Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Сэм Энас, Алекс Лимож (дважды) и Егор Бориков.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева. Решающий результативный бросок на счету нападающего ястребов Николая Прохоркина.

На старте регулярного чемпионата «Авангард» потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и одержал две победы — над «Амуром» (2:1) и московским «Динамо» (7:4). Победа над «зубрами» стала третьей подряд.

Омичи занимают второе место в Восточной конференции. Следующий матч «Авангард» проведет 17 сентября с командой «Салават Юлаев».

Спорт #Хоккей #Омск
