МВД рекомендовало методы защиты аккаунта в Telegram

Методы защиты аккаунтов и персональных данных в мессенджере Telegram опубликовало Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД. Специалисты советуют скрывать свой номер, проверять список устройств с доступом к аккаунту и использовать двухфакторную аутентификацию.

Чтобы снизить риск опасных контактов и спама следует скрыть номер телефона. В настройках конфиденциальности ограничить видимость номера только для контактов из телефонной книги. Следует периодически проверять список устройств, имеющих доступ к профилю и удалять неизвестные подключения. 

Для своих устройств полезно настроить автоматическое завершение сессий через некоторое время, тогда при потере телефона аккаунт автоматически заблокируется. 

Еще один совет — двухфакторная аутентификация. В пункте «Конфиденциальность» включается «Облачный пароль», который нужно вводить при входе с нового устройства вместе с кодом из SMS. Это защитить учетную запись при утере телефона или номера. В папке избранное не стоит хранить сканы документов, паролей и банковских данных.

Для безопасности полезно регулярно обновлять пароли, очищать кэш и не откликаться на просьбы скачать файлы или перейти на сторонние сайты, требующие авторизацию через Telegram.

Хайтек #Интернет #Гаджеты #Общество
