Авиакомпания «Ангара» оказалась под угрозой закрытия

Источник:
Sibnet.ru
Самолеты авиакомпании «Ангара»
Фото: © авиакомпания «Ангара»

Иркутская авиакомпания «Ангара», Ан-24 которой в июле разбился в Тынде и погибли 48 человек, может прекратить полеты — Ространснадзор нашел множество нарушений в эксплуатации парка и подготовке экипажей.

Самолет Ан-24 разбился 24 июля в районе аэродрома Тында, погибли 42 пассажира и шесть членов экипажа. В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность воздушного судна, не раз попадавшего в различные ЧП, или ошибочные действия экипажа.

«Более половины авиапарка эксплуатируется с отступлениями от обязательных требовании по поддержанию летнои годности», — приводят «Известия» письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя руководителя Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) Дмитрия Ядрова.

«Ангара» летала на воздушных судах с неисправностями или без «технического обслуживания и несвоевременнои замены компонентов с ограниченным ресурсом», говорится в документе. Также были обнаружены серьезные недочеты в подготовке экипажей.

«Ангара» — один из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Создана в 2000 году. Выполняет регулярные пассажирские рейсы на территории Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, В парк воздушных судов входят самолеты Ан-24 и Ан-26-100, вертолеты Ми-8 различной модификации.

