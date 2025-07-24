Роковой заход: что известно о гибели Ан‑24 в Приамурье

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурском крае во время второго захода на посадку в аэропорт Тынды. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей. По предварительным данным, никто не выжил.

Ан-24 «Ангары» должен был выполнить рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Из начальной точки он вылетел по графику без происшествий, промежуточный пункт также миновал нормально. К месту назначения самолет приблизился около 7.00 мск.

По словам очевидцев, в это время в районе Тынды была плохая — низкая облачность и дождь. Летчики в таких условиях, видимо, не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. Через несколько минут Ан-24 пропал с радаров, связь с ним оборвалась. Сигналов бедствия экипаж не подавал.

Обнаружение

По тревоге были подняты спасатели. Через некоторое поисковая группа с вертолета обнаружила место крушения Ан-24. Горящие обломки найдены в 16 километрах от Тынды на склоне горы, сообщила пресс-служба МЧС России. Судя по опубликованному видео, от самолета практически ничего осталось.

Пока спасателям удалось произвести только воздушный осмотр места происшествия. Самолет упал в труднодоступной местности: вокруг тайга и болота. К месту крушения отправились пешие группы спасателей.

Самолет Ан-24 упал в труднодоступной местности в 16 километрах от Тынды Фото: © Дальневосточная транспортная прокуратура

Осмотр места крушения с воздуха предварительно показал, что выживших нет. Пробившиеся к месту катастрофы через тайгу и болота пешие спасатели подтвердили предположение.

«Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Пассажиры и экипаж

На борту было 42 пассажира, включая пятерых детей. По данным SHOT, на борту находилась годовалая девочка. Она летела вместе с 25-летней мамой. На самолете также летел известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель.

Еще одна из пассажирок, которая числилась в списках, чудом избежала катастрофы, отказавшись лететь. «Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми», — рассказала женщина «Известиям».

Экипаж состоял из двух пилотов и двух бортпроводников. На борту также были двое сотрудников авиакомпании «Ангара». Все они — жители Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Самолет

Ан-24РВ (регистрационный номер RA47315) был произведен почти 50 лет назад. По данным russianplanes.net, самолет произведен Киевским авиационным заводом 29 января 1976 года. За прошедшее время эксплуатировался несколькими авиакомпания, выполняя в среднем 20 рейсов в неделю и облетев почти всю Россию.

За время эксплуатации с воздушным судном произошел один серьезный инцидент. В декабре 2018 года при рулении в аэропорту Бодайбо задел левым крылом мачту освещения.

В АК «Ангара» — с июля 2021 года. Действующее свидетельство летной годности датировано 5 июля 2021 года.

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Владелец ГК «Истлэнд», в которую входит авиакомпания «Ангара», Сергей Ерощенко (бывший губернатор Иркутской области) заверил, что перед полетом борт прошел все необходимые проверки.

Срок эксплуатации Ан-24 составляет до 60 лет. Таким образом, RA47315 мог летать еще 11 лет.

Версии

Следствие традиционно рассматривает три основные версии — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что в качестве приоритетной версии крушения самолета рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях зацепил сопку при заходе на посадку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц».

К расследованию крушения приступил Межгосударственный авиационный комитет.