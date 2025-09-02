НАВЕРХ
Мощная магнитная буря обрушится на Землю

Источник:
Sibnet.ru
Крупное облако солнечной плазмы достигнет Земли и станет причиной мощной магнитной бури, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — говорится в сообщении. Максимальное значение солнечной бури — G5. 

По данным исследователей, вектор движения и угловые размеры выброшенного Солнцем облака плазмы указывают на то, что оно не минует Земли. Ученые уверены, что главную опасность могут нести повторные выбросы, вероятность которых высока.

Геомагнитные возмущения продляться 30-45 часов. Пик геомагнитных возмущений прогнозируется около полудня во вторник по московскому времени, возмущения в атмосфере будут соответствовать магнитным бурям категории G3. 

Полярные сияния, которые сопровождают магнитные бури, могут быть видны до средних широт в 50-55 градусов.





Наука #Космос
