Ученый объяснил, почему люди никогда не высадятся на Венере

Условия на Венере невыносимы настолько, что люди вряд ли когда-нибудь туда отправятся, заявил главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев

«Что такое Венера? Венера – это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40-60 градусов», — сказал Сычев в интервью РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как американцы слетали на Луну. ФОТО

Он напомнил, что ранее сообщалось об обнаружении в атмосфере Венеры соединений, которые могли бы свидетельствовать о наличии там жизни. Но такое предположение ученый назвал достаточно спорным.

NASA планирует масштабное исследование Венеры в конце 2020-х — начале 2030-х. Ключевые миссии DAVINCI и VERITAS направлены на изучение атмосферы, геологической истории и поиск следов воды, чтобы понять, почему планета стала экстремально горячей.