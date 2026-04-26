Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции (МКС) прошел идеально, заявило NASA.

«Запуск был безупречным, ступени "Союза" отработали идеально, доставив "Прогресс" на предварительную орбиту», — говорится в заявлении NASA/

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" к Международной космической станции состоялся в 01.22 по московскому времени.

«Грузовик» доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы станции, продукты питания и питьевую воду для экипажа.