Мошенники звонят жителям под видом сотрудников Роскомнадзора

РИА Новости
Россиянам звонят мошенники под видом сотрудников Роскомнадзора, в таком случае необходимо прервать разговор и не предоставлять личную информацию, посоветовали в ведомстве.

«Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор. Не следуйте инструкциям и не предоставляйте личную информацию», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее в 2025 году мошенники уже применяли многоэтапную схему обмана жителей: сначала раздавался звонок в мессенджере от якобы службы доставки с просьбой назвать код из СМС. 

Потом звонок обрывался и следовало «сообщением от Роскомнадзора», предупреждающее об опасности. Затем под видом сотрудника ведомства звонивший пытался узнать коды и получить доступ к персональным данным жертвы.


