Минцифры назвало условие восстановления звонков в Telegram и WhatsApp

Доступ к услугам звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, ограниченный по решению Роскомнадзора, может быть восстановлен, если они начнут исполнять требования законов РФ, сообщила пресс-служба Минцифры.

«Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства», — отмечается в сообщении ведомства.

По мнению министерства, «решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов».

Минцифры уточнило, что введенное регулятором частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет.

Ранее Роскомнадзор подтвердил частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, такие меры в настоящее время принимаются для противодействия преступникам.