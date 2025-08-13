Спутниковый интернет Илона Маска заработал в Казахстане

Спутниковый интернет Starlink заработал в Казахстане с 13 августа, сообщила пресс-служба республиканского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Отмечается, что теперь жители Казахстана смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX.

Стоимость стационарного подключения с ограничением скорости доступа — 23 тысячи тенге в месяц (примерно 3400 рублей), стационарный безлимит обойдется в 31 тысячу тенге (порядка 4,5 тысячи рублей).

При этом для использования Starlink пользователям также потребуется приобрести комплект абонентского оборудования, в который входит спутниковая тарелка и терминал.

Соглашение, которое дало возможность американской компании выйти на рынок Казахстана, было подписано между властями республики и Starlink в минувшем июне.