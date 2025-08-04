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Team Spirit выиграла крупный турнир по CS2 в Кельне

Источник:
HLTV.org
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киберспортивная команда Team Spirit
Фото: © hltv.org

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла крупный международный турнир по Counter-Strike 2 с призовым фондом 400 тысяч долларов, проходивший с 23 июля по 3 августа в Германии.

В гранд-финале Intel Extreme Masters Cologne 2025 россияне встречались с немецкой командой MOUZ и одержали уверенную победу со счетом 3:0, сообщает киберспортивное издание HLTV.org.

«Спасибо всем, кто был с нами, верил и поддерживал до самого конца. Это было легендарно», — говорится в посте, посвященном победе, в официальном телеграм-канале Team Spirit CS2.

Самым ценным игроком турнира (MVP) был признан 18-летний рифлер Team Spirit Даниил (donk) Крышковец.

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