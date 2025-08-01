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Власти введут цифровой учет занимающихся спортом жителей России

Источник:
«В фокусе»
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Российские власти намерены создать единую цифровую систему учета всех занимающихся спортом жителей, включая школьников.

Необходимость электронного учета чиновники объясняют разногласиями в данных Минспорта и Росстата, пишет издание «В фокусе». Будет создана специальная федеральная платформа для точного мониторинга и разработана система поощрений за достижения.

По отчетам Минспорта, физкультурой занимается 61% жителей и 93% детей. Росстат показывает, что спортом охвачено 68% детей. Также не сходятся данные о здоровье молодежи. По одной статистике 58% старшеклассников годны к службе в армии, по другим среди студентов годных менее трети.

Поскольку отчеты муниципалитетов часто невозможно проверить, то регионы ищут новые подходы. В Подмосковье внедрили умные спортплощадки, автоматически передающие данные.

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Спорт #Здоровье #Фитнес
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