Власти введут цифровой учет занимающихся спортом жителей России

Российские власти намерены создать единую цифровую систему учета всех занимающихся спортом жителей, включая школьников.

Необходимость электронного учета чиновники объясняют разногласиями в данных Минспорта и Росстата, пишет издание «В фокусе». Будет создана специальная федеральная платформа для точного мониторинга и разработана система поощрений за достижения.

По отчетам Минспорта, физкультурой занимается 61% жителей и 93% детей. Росстат показывает, что спортом охвачено 68% детей. Также не сходятся данные о здоровье молодежи. По одной статистике 58% старшеклассников годны к службе в армии, по другим среди студентов годных менее трети.

Поскольку отчеты муниципалитетов часто невозможно проверить, то регионы ищут новые подходы. В Подмосковье внедрили умные спортплощадки, автоматически передающие данные.