Олимпийская чемпионка по биатлону погибла в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла во время экспедиции в горах Каракорум в Пакистане.

32-летняя спортсменка восходила на пик Лайла и 28 июля попала под камнепад. Ее напарница вызвала спасателей, однако из-за сохранявшейся угрозы камнепада экстренные службы не смогли добраться до Дальмайер, передает агентство DPA.

Позже поисково-спасательная операция была приостановлена из-за темноты и неблагоприятных погодных условий. Вертолетный облет показал, что спортсменка на склоне горы получила серьезные травмы и не подает признаков жизни.

В 2018 году Лаура Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также завоевала бронзовую медаль Игр. В 2019 году она завершила карьеру.