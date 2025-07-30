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Олимпийская чемпионка по биатлону погибла в горах Пакистана

Источник:
Sibnet.ru
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Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайер
Фото: Martin Rulsch / CC BY-SA 4.0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла во время экспедиции в горах Каракорум в Пакистане.

32-летняя спортсменка восходила на пик Лайла и 28 июля попала под камнепад. Ее напарница вызвала спасателей, однако из-за сохранявшейся угрозы камнепада экстренные службы не смогли добраться до Дальмайер, передает агентство DPA.

Позже поисково-спасательная операция была приостановлена из-за темноты и неблагоприятных погодных условий. Вертолетный облет показал, что спортсменка на склоне горы получила серьезные травмы и не подает признаков жизни.

В 2018 году Лаура Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также завоевала бронзовую медаль Игр. В 2019 году она завершила карьеру.

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Спорт #Зимние виды #Происшествия
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