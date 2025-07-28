Российских чиновников заменят искусственным интеллектом

Минцифры проведет эксперимент по использованию генеративного искусственного интеллекта в работе государственных органов. Ведомство уже разработало соответствующий проект постановления.

Участниками эксперимента на добровольной основе могут стать федеральные и региональные органы исполнительной власти. Применять искусственный интеллект планируется для решения типовых задач — например, для обработки документов, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом использовать нейросети для решения ответственных задач запретят — так, большие генеративные модели ИИ будет нельзя применять для прогнозирования или обработки сведений, составляющих гостайну.

Для проведения эксперимента Минцифры обеспечит разработку методических рекомендаций по реализации эксперимента и правил с указанием критериев, которым должны соответствовать нейросети, которым предстоит заменить чиновников.