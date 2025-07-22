Как обманывают в сервисных центрах

Эксперты Центра цифровой экспертизы «Роскачества» рассказали о самых распространенных схемах обмана клиентов, используемых недобросовестными сервисными центрами.

«К сожалению, в сфере ремонта техники нередко встречаются ситуации, когда целью мастера становится не решение проблемы клиента, а получение максимальной прибыли любыми способами. Моральные принципы отходят на второй план, а честность и качество работы приносятся в жертву жажде наживы», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергей Кузьменко.

Существует несколько отработанных мошенниками схем обмана клиентов.

Фейковый сервис. Мошенники создают сайты, имитирующие сервисные центры популярных брендов. Заманивают людей выгодными предложениями. Курьер забирает технику из дома. После перевода средств клиентом, мошенники перестают выходить на связь.

Подмена оригинальных деталей на копии. Клиенту предлагают заменить неисправные комплектующие на фирменный аналог, но ставят дешевую подделку. Разницу в цене «мастер» кладет себе в карман. Такая схема особенно часто встречается при ремонте телефонов и ноутбуков.

Кража комплектующих. Из видеокарты могут выпаять чипы памяти, а из ноутбука — дорогостоящие микросхемы, заменив их дешевыми или вообще оставив пустое место.

Несуществующая поломка. Клиент обращается в сервисный центр с несерьезной проблемой, которую можно устранить за небольшую сумму. Через некоторое время ему перезванивают и сообщают о выявлении «серьезной поломки», хотя на самом деле ее нет. Сумма ремонта увеличивается в разы.

Затягивание сроков ремонта. Сервисный центр обещает быстрый ремонт, но потом многократно сдвигает сроки, ссылаясь на отсутствие запчастей на складе. Клиенту предлагают ускорить процесс за отдельную плату. Это схема называется «выкуп».

Эксперт посоветовал всегда внимательно изучать отзывы, начиная с негативных. Они помогут составить более объективное представление о мастере или сервисе.

«И помните, что настоящий профессионал инвестирует в знания и опыт, а мошенники — в агрессивную рекламу, заполняя поисковые выдачи обещаниями быстрого и дешевого ремонта», — заключил Кузьменко.