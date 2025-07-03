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Португальский форвард «Ливерпуля» Диогу Жота сгорел в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота
Фото: © @diogoj_18

Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в Испании, недавно он женился.

Смертельное ДТП произошло на трассе в провинции Самора на западе Испании. В загоревшемся автомобиле погибли молодые люди 26 и 28 лет, сообщил Совет провинции Самора в X.

В аварии погиб футболист Жота, написало испанское издание Macra со ссылкой на собственные источники. По данным Zamora 24 horas, с ним был брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел».

Жота женился на Руте Кардозу в конце июня. С ней он состоял в отношениях с 2012 года. У пары трое детей.

Жоте было 28 лет, он играл за «Ливерпуль» с 2020 года. С командой он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. За португальскую национальную команду он провел 46 матчей и забил 14 мячей. Он дважды выиграл Лигу наций.

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Спорт #Футбол #ДТП
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-Керя-

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DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...

Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!