Португальский форвард «Ливерпуля» Диогу Жота сгорел в ДТП

Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в Испании, недавно он женился.

Смертельное ДТП произошло на трассе в провинции Самора на западе Испании. В загоревшемся автомобиле погибли молодые люди 26 и 28 лет, сообщил Совет провинции Самора в X.

В аварии погиб футболист Жота, написало испанское издание Macra со ссылкой на собственные источники. По данным Zamora 24 horas, с ним был брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел».

Жота женился на Руте Кардозу в конце июня. С ней он состоял в отношениях с 2012 года. У пары трое детей.

Жоте было 28 лет, он играл за «Ливерпуль» с 2020 года. С командой он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. За португальскую национальную команду он провел 46 матчей и забил 14 мячей. Он дважды выиграл Лигу наций.