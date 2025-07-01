Ростех показал антидроновый комплекс «Радон-О»

Холдинг «Росэл» госкорпорации Ростех представил комплекс «Радон-О», предназначенный для подавления атак беспилотников на объекты критической инфраструктуры. Презентация прошла на XIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего».

«Атаки беспилотников стали постоянной угрозой. Можно сказать, что это уже глобальный тренд, который в ближайшие годы будет только набирать обороты», – цитирует представителя «Росэл» пресс-служба госкорпорации.

Комплекс состоит из четырех модулей, три из которых предназначены для обнаружения и сопровождения дронов в режиме реального времени независимо от погоды и времени суток. Четвертый модуль создает помехи для радиоэлектронного подавления каналов управления и системы навигации беспилотников с массой взлета не более пяти килограммов.

По информации Ростеха, систему «Радон-О» уже используют добывающие предприятия нефтегазового сектора, силовые структуры, а также некоторые предприятия, входящие в структуру самой госкорпорации.