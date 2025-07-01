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Ростех показал антидроновый комплекс «Радон-О»

Источник:
Sibnet.ru
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Антидроновый комплекс «Радон-О»
Антидроновый комплекс «Радон-О»
Фото: © предоставлено Ростех

Холдинг «Росэл» госкорпорации Ростех представил комплекс «Радон-О», предназначенный для подавления атак беспилотников на объекты критической инфраструктуры. Презентация прошла на XIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего».

«Атаки беспилотников стали постоянной угрозой. Можно сказать, что это уже глобальный тренд, который в ближайшие годы будет только набирать обороты», – цитирует представителя «Росэл» пресс-служба госкорпорации.

Комплекс состоит из четырех модулей, три из которых предназначены для обнаружения и сопровождения дронов в режиме реального времени независимо от погоды и времени суток. Четвертый модуль создает помехи для радиоэлектронного подавления каналов управления и системы навигации беспилотников с массой взлета не более пяти килограммов.

По информации Ростеха, систему «Радон-О» уже используют добывающие предприятия нефтегазового сектора, силовые структуры, а также некоторые предприятия, входящие в структуру самой госкорпорации.

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Топ комментариев

Nik3316

цена выросла, трубопроводный газ из России, да и СПГ тоже, через другие страны идет в ЕС, а Путин будет...

Kukuh88

А чего медаль "За взятие невесты" не дали? А то может он и беспилотник сбил, когда в небо на свадьбе...

olegsbeglov

Директора и владельцы шахт уже снизили норму прибыли или свои выплаты? Впрочем вопрос в России риторический

Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!