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Microsoft объединит Windows и Xbox

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft отказалась от портативной консоли и сосредоточилась на развитии программной платформы Xbox.

Инженеры Xbox и Windows уже внедрили ключевые элементы игровой экосистемы Microsoft в совместные портативные устройства с Asus — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, пишет издание The Verge.

Это игровые устройства работают под управлением Windows 11, но при включении сразу загружается полноэкранный интерфейс Xbox — без рабочего стола, с удобным доступом ко всем играм и приложениям, включая Steam и Discord.

Несмотря на то, что ROG Xbox Ally технически являются продуктами Asus, в документах Microsoft они позиционируются как полноценные устройства экосистемы Xbox, а команды Xbox и Windows ведут тесное сотрудничество.

Отмечается, что Microsoft стремится создать универсальную среду, которая будет работать на любом оборудовании: с учетом интеграции Xbox Cloud Gaming, Xbox Play Anywhere и поддержки Steam-игр на устройствах Xbox UI.

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korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

physx

Это уже который раз он разочарован?

GammiPluh

Помним помним... если бы Иранские ракеты были по точнее, была бы увековечена предыдущая атака... но там...