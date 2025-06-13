Microsoft объединит Windows и Xbox

Microsoft отказалась от портативной консоли и сосредоточилась на развитии программной платформы Xbox.

Инженеры Xbox и Windows уже внедрили ключевые элементы игровой экосистемы Microsoft в совместные портативные устройства с Asus — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, пишет издание The Verge.

Это игровые устройства работают под управлением Windows 11, но при включении сразу загружается полноэкранный интерфейс Xbox — без рабочего стола, с удобным доступом ко всем играм и приложениям, включая Steam и Discord.

Несмотря на то, что ROG Xbox Ally технически являются продуктами Asus, в документах Microsoft они позиционируются как полноценные устройства экосистемы Xbox, а команды Xbox и Windows ведут тесное сотрудничество.

Отмечается, что Microsoft стремится создать универсальную среду, которая будет работать на любом оборудовании: с учетом интеграции Xbox Cloud Gaming, Xbox Play Anywhere и поддержки Steam-игр на устройствах Xbox UI.