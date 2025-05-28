Представлен браузер Opera Neon с искусственным интеллектом

Компания Opera представила браузер Opera Neon, укомплектованный агентами искусственного интеллекта. Встроенные приложения выполняют от имени пользователей различные задачи: исследование, генерацию контента и работу над проектами любого рода.

Отличительной особенностью браузера является лежащий в его основе движок ИИ, способный понимать и интерпретировать запросы пользователей и выполнять их с помощью агентов ИИ из облака, отмечается в блоге компании.

В частности, с Opera Neon может создавать игры, отчеты, фрагменты кода и целые сайты, а также работать над несколькими задачами, даже когда система находится в автономном режиме, при этом приложения работаю в «облаке».

Стоимость подписки и дата выхода браузера пока не уточняются, при этом его полные возможности будут доступны только с премиум-подпиской. Желающие опробовать предварительную версию Opera Neon могут зарегистрироваться в списке ожидания.