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Зашифрованные SIM-карты начнут выпускать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Россия наладит промышленное производство SIM-карт для массового рынка с применением криптографических алгоритмов защиты информации, следует из утвержденного правительством плана по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

Документ содержит 45 мероприятий и состоит из девяти разделов, он призван построить современную и защищенную телекоммуникационную инфраструктуру, внедрить новые технологические направления и развить научный и кадровый потенциал отрасли связи.

«Реализация плана позволит внедрить передовые решения для предоставления услуг связи населению, бизнесу и госучреждениям во всех регионах страны», — отметила пресс-служба кабмина.

SIM-карты с криптографическими алгоритмами защищают данные, передаваемые по сети, а также аутентификации пользователей. Их тестирование началось в России в 2021 году на сетях виртуального мобильного оператора «Воентелеком».

Зашифрованные SIM-карты позволяют хранить персональные данные и использовать их для быстрого заполнения форм в банках, страховых компаниях и интернет-магазинах, а также генерации паролей и защищенной бесконтактной оплаты.

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