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Загитова ответила критикам ее увеличенных губ

Источник:
Sibnet.ru
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Российская фигуристка Алина Загитова
Фото: © телеграм-канал Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев» ответила на вопрос про увеличение губ и попросила критиков ее внешности дать ей спокойно жить.

«Дайте мне просто спокойно жить свою жизнь. На самом деле, вот каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть. Мне захотелось сделать себе губы, и это как раз было в тот момент, когда мне поставили брекеты», — сказала Загитова.

Фигуристка добавила, что спокойно относится к пластическим операциям, если это повышает самооценку.

Поклонники спортсменки критиковали ее за накачанные губы. Сначала Загитова объясняла их увеличение тем, что поставила брекеты. Потом призналась, что сделала губы.

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Спорт #Зимние виды #Светская хроника
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