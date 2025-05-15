Назван самый высокооплачиваемый спортсмен планеты

Португалец Криштиану Роналду возглавил список 50 самых высокооплачиваемых спортсменов за прошедший год по версии журнала Forbes.

С мая 2024 года по май 2025 года Роналду, выступающий за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», заработал 275 миллионов долларов. Из них 225 миллионов составили зарплата в клубе и различные бонусы. Еще 50 миллионов принесли португальцу спонсорские контракты.

Второе место занял американский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйн Уорриорз» Стефан Карри. Его годовой заработок составил 156 миллионов долларов. Из них 56 миллионов спортсмен получил от клуба, 100 — от спонсоров.

В тройку самых богатых спортсменов планеты также вошел британский боксер Тайсон Фьюри. Он заработал 146 миллионов долларов, при этом 140 ему принесли выступления на ринге и еще шесть — спонсорские контракты.

По видам спорта самое большое представительство в топ-50 богачей у баскетболистов — 16 человек. На втором месте американский футбол — 13. Игроков в футбол в рейтинге всего восемь.