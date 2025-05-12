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Новосибирский «Локомотив» выиграл Кубок России впервые с 2011 года

Источник:
Sibnet.ru
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Волейболисты новосибирского «Локомотива»
Фото: © ВК «Локомотив-Новосибирск»

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» завоевал Кубок России среди мужских команд, обыграв московское «Динамо».

Решающая встреча «Финала шести» в Казани состоялась в воскресенье, 11 мая. «В нервной борьбе железнодорожники отыгрались со счета 1:2 и взяли матч на тай-брейке при счете 16:14», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) – 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Новосибирская команда под руководством Пламена Константинова выиграла Кубок России в третий раз в истории и впервые с 2011 года. Динамовцы были действующими победителями турнира.

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Топ комментариев

~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

Dmitriy1983

Ну ты если хочешь на матах жить, рисуй их дома на стенах для себя. А нормальным людям это читать не надо.

jeryakob

чувак скоро будет первым сообщать нам о приходе зимы , весны и лета. неважно что, главное первым