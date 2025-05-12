Новосибирский «Локомотив» выиграл Кубок России впервые с 2011 года

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» завоевал Кубок России среди мужских команд, обыграв московское «Динамо».

Решающая встреча «Финала шести» в Казани состоялась в воскресенье, 11 мая. «В нервной борьбе железнодорожники отыгрались со счета 1:2 и взяли матч на тай-брейке при счете 16:14», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) – 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Новосибирская команда под руководством Пламена Константинова выиграла Кубок России в третий раз в истории и впервые с 2011 года. Динамовцы были действующими победителями турнира.