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Овечкину разбили в кровь лицо в матче с «Каролиной»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Фото: All-Pro Reels from District of Columbia, USA / CC BY-SA 2.0
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча серии плейофф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз».

Канадский защитник «Каролины» Брент Бернс попал россиянину клюшкой по лицу. Овечкин упал и схватился за лицо. Как выяснилось, канадец разбил россиянину губу в кровь.

Овечкин уехал на скамейку запасных. Позже он продолжил матч. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Каролины».

Ранее Овечкин стал лучшим снайпером регулярных чемпионатов за всю историю НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс.

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Спорт #Хоккей
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