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Мобильный интернет отключили в городах России

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильный интернет отключен в более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Сбои интернета наблюдаются в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях, а также у ряда абонентов в Москве и Санкт-Петербурге, пишет телеграм-канал Baza.

Ограничения введены на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС объяснила это усилением мер безопасности в преддверии 9 мая.

Мобильный интернет в Москве может работать с ограничениями до 10 мая включительно, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Это не сбои, это ограничения — в работе мобильного интернета по понятным причинам», — сказал он.

С 7 по 9 мая могут быть проблемы с переводами и оплатой через Систему быстрых платежей, предупредила пресс-служба системы. О возможных перебоях в работе банковских устройств также заявили Сбербанк и ВТБ.

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