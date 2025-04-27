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Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу

Источник:
«Чемпионат.com»
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Российская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева
Фото: Hameltion / CC BY-SA 4.0

Российская теннисистка Мирра Андреева на фоне допинг-скандалов в теннисе заявила, что всегда соблюдает все необходимые предосторожности в этом плане.

«Я всегда слежу за тем, что я ем, что я пью. У меня даже своя бутылка воды в комнате, и я никому не даю из нее пить. Если, например, мой папа хочет из нее выпить, я его останавливаю. Я знаю, что он не принимает никаких лекарств, но я делаю это, чтобы точно быть уверенной», — рассказала Андреева в интервью «Чемпионат.com».

Громкими делами, связанными с допингом, за последнее время в теннисе стали расследования в отношении польки Иги Швентек и итальянца Янника Синнера.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира.

Андреева в субботу, 26 апреля вышла в 1/8 финала турнира серии WTA-1000 в Мадриде. В матче третьего круга российская спортсменка обыграла представительницу Польши Магдалену Френх.


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